Msc Crociere: arrivano i pacchetti ‘Stay & Cruise’ in collaborazione con Going

La programmazione estiva di Msc Crociere si arricchisce dei nuovi pacchetti ‘Stay & Cruise’ realizzati in collaborazione con Going. La new entry consentirà ai clienti di potere trascorrere fino a due giorni di soggiorno a terra alla scoperta di Venezia o Atene prima di salpare per gli itinerari di sette notti nel Mediterraneo.

“La nuova offerta include fino a due notti di soggiorno in un hotel a 4 stelle con colazione inclusa – spiega la compagnia in una nota -, un'escursione di mezza giornata per esplorare la città, trasferimenti dei bagagli dall'hotel alle cabine degli ospiti a bordo della nave da crociera e trasporto privato a terra fino al porto d'imbarco”.



L’esperimento legato a Venezia e Atene verrà poi esteso anche agli Stati Uniti dalla fine dell’estate per le partenze previste a Miami e Port Canaveral/Orlando, mentre le 2023 sarà la volta delle crociere in partenza da New York.