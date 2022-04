Massa, Msc: “Guardiamo al futuro con ottimismo”

Un andamento di nuovo positivo per le vendite spinge a guardare con ottimismo al futuro. Così Leonardo Massa, country manager Msc Crociere, fa il punto della stagione. "A fine gennaio e inizio febbraio abbiamo registrato risultati vigorosi, poi rallentati quasi naturalmente con i tragici eventi dell'Ucraina". Ma, aggiunge, "da quattro settimane registriamo una decisa ripresa della domanda che ci fa ben sperare".

La compagnia intanto lancia i suoi piani per il futuro, con 2 nuove navi che entreranno in flotta a fine 2022 e, per il 2023 il posizionamento di Msc Meraviglia su New York per presidiare il mercato Nordamericano.



"Per quest'anno - conclude Massa - dominerà ancora la vacanza di prossimità nel Mediterraneo, una tendenza a cui rispondiamo con 15 porti di imbarco in Italia".



La parte del leone sulle vendite nel Mediterraneo la sta facendo la zona ad Est, con Grecia, Croazia e Turchia come mete più gettonate. C.P.