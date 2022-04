Go Australia rilancia su Tahiti con viaggi ‘green’ per gli amanti del surf

Viaggi ecosostenibili dedicati ai surfisti. Così Go Australia, tour operator di Go World, rilancia la programmazione sulle isole di Tahiti, realizzata in collaborazione con l’ente Tahiti Tourisme Italia.

“Le Isole di Tahiti in Polinesia non sono solo un sogno tropicale, ma una destinazione ecosostenibile. Abbiamo studiato delle proposte di viaggio ad hoc per far vivere nel più autentico dei modi questo sogno: tra tour dedicati ad una clientela attenta all’ecoturismo e itinerari per chi desidera cavalcare le onde dell’Oceano Pacifico”, spiega in una nota Roberto Chiesa, partner e product manager di Go Australia.



Nel ventaglio di proposte il t.o. propone così ‘Surf in Polinesia con auto a noleggio’, tour di 22 giorni e 18 notti in sei isole; e ‘Tour Polinesia ecosostenibile’, itinerario di 10 giorni e 9 notti all’insegna del rispetto e salvaguardia della ricca biodiversità polinesiana.



“Siamo lieti di questa collaborazione, che pone l’accento su due aspetti che ci stanno particolarmente a cuore: le attività legate all’incantevole patrimonio acquatico de Le Isole di Tahiti e il turismo sostenibile - aggiunge Gabriele Cavallotti di Tahiti Tourisme Italia -. Questi nuovi pacchetti contribuiranno a ispirare i viaggiatori alla ricerca di un’esperienza di vacanza unica nel suo genere”.