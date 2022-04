Australia: stop a tutti i test in ingresso per i vaccinati

L’Australia riapre i confini. Lo Stato ha dato l’addio a ogni forma di test per l’ingresso, sia per quanto riguarda i viaggiatori internazionali sia per quanto riguarda i residenti di ritorno.

Da ieri, chi parte per l’Australia, come riporta travelpulse.com, non dovrà effettuare nessun test Covid-19 prima di partire.



Resta però in vigore la richiesta della ‘doppia vaccinazione’. E durante il volo i viaggiatori dovranno indossare i dispositivi di protezione respiratori.



E dopo due anni di pausa tornano in Australia anche le crociere. Come afferma travelmole.com, l’approdo della Pacific Explorer di P&O a Sidney ha segnato il ritorno dei giganti del mare nel Paese. La prima crociera passeggeri della nave è prevista per la fine di maggio, ma altre navi torneranno a solcare i mari australiani nelle prossime settimane. Il divieto per le navi da crociera, infatti, è stato eliminato appena due giorni fa, il 17 aprile.