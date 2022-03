di Alberto Caspani

Saranno le navi 'Lisabelle' e 'Vivienne', 4 stelle superior completamente rinnovate nel 2020 e in attesa del loro primo battesimo d’acqua, a traghettare Giver Viaggi e Crociere fuori dalla pandemia. Attive sul Reno (la prima) e sul Danubio (la seconda), rappresentano due delle tante novità del catalogo estivo dell’operatore genovese, da oggi in distribuzione in oltre 4mila agenzie di viaggio.

“Uno sfogliabile più snello che in passato - spiega Anna Maria Vullo, general manager Giver Viaggi e Crociere - ma adatto per avere una panoramica versatile della nostra offerta. Dopo due anni difficili, crediamo fermamente nel ruolo delle adv per spiegare le tante innovazioni intercorse nel nostro settore, rispetto al quale le crociere fluviali e nel Grande Nord sono da considerarsi fra i prodotti più sicuri”.



Le novità del catalogo

Confermando l’italiano come lingua di riferimento sia per la direzione di crociera che per lo staff d’accompagnamento, l’operatore propone inoltre un mix di navigazione ed esplorazione a terra in Portogallo, dove ai 300 km lungo il Douro sono abbinate le visite di Coimbra e Porto.



E ancora, nuova collaborazione con i battelli Havila in Norvegia a fianco dei postali Hurtigruten, viaggi individuali in Islanda, crociere d’esplorazione persino nelle Galapagos.