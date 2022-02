Astoi: “Bene le nuove regole sugli ammortizzatori sociali. Adesso serve una netta riapertura”

Soddisfazione per le nuove norme sugli ammortizzatori sociali. Astoi, a poche ore dalla circolare del Ministero del Lavoro, interviene sul tema che ha acceso il dibattito nel mondo del turismo durante le ultime settimane.

“Il tema della cassa integrazione era uno dei più ‘cocenti’ per le imprese del settore - afferma in una nota il presidente dell’associazione Pier Ezhaya - che avrebbero auspicato l’estensione della Cassa Covid in luogo dell’adozione di un nuovo strumento”. E aggiunge: “In particolare, siamo soddisfatti di aver raggiunto un’intesa sulla retroattività legata ad un diverso timing della comunicazione alle OO.SS. ed anche sull’anticipo Inps”.



Tuttavia resta ancora da risolvere un dettaglio, ovvero quello del conteggio delle settimane di cassa integrazione. L’auspicio di Astoi è che quest’ultimo sia azzerato ad aprile “per evitare che le imprese rimangano senza ammortizzatori per aver fruito di tutto il montante a loro disposizione. Purtroppo, data la situazione, siamo già coscienti del fatto che l’uso di questi strumenti si dovrà protrarre almeno fino a giugno”.



In conclusione, Ezhaya richiama l’attenzione sulla necessità di mettere a disposizione dei viaggiatori un’offerta più ampia. “Ora auguriamoci una netta riapertura delle destinazioni perché ristori e ammortizzatori sociali non sono solo la conseguenza della pandemia ma anche e soprattutto delle restrizioni che hanno limitato l’attività del nostro comparto”.