Astoi sul piede di guerra. “Il divieto, tutto italiano, di viaggiare per turismo si conferma sempre più una misura anacronistica, antieuropeista e obsoleta che bisogna superare al più presto”.

L’associazione che riunisce i tour operator torna ancora una volta sull’argomento della riapertura dei confini, troppo spesso e troppo a lungo dimenticato nei piani di ripartenza globali e in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, sottolinea come “Australia, Filippine, Tunisia e Marocco riaprono i loro confini, e ancora, in Europa, Grecia, Svezia, Portogallo, Francia, Lituania e Regno Unito allentano le procedure di ingresso per i viaggiatori”.



Segnali di speranza

Segnali di “speranza (con la s minuscola) - si legge nella nota - che ci auguriamo siano solo l’inizio di una nuova fase di ripartenza. Anche Julia Simpson, presidente e amministratore delegato del World Travel & Tourism Council, ha recentemente osservato che le ulteriori restrizioni di fine anno, volte a limitare il diffondersi di Omicron, si sono rivelate inefficaci per fermare la variante, provocando nuove difficoltà ad un settore già profondamente sofferente”.

Astoi cita poi a esempio il caso del Regno Unito, Paese “oggetto di uno degli ultimi studi del Wttc. L’imposizione di inutili restrizioni ai viaggi per limitare il dilagare di Omicron non è stata supportata dalla scienza ed è costata all’economia britannica 7 miliardi di sterline in ricavi persi”.



L’impatto di Omicron

Simpson ha anche rivelato che il contributo del settore dei viaggi e del turismo all'economia globale ha perso circa 25,7 miliardi di sterline, a causa dell'impatto delle restrizioni di viaggio in tutto il mondo introdotte per combattere la diffusione della nuova variante.

“Per raggiungere i livelli pre-pandemia quest'anno – dice Astoi - Wttc afferma che i governi di tutto il mondo devono continuare a concentrarsi sul lancio di vaccini e booster, consentendo ai viaggiatori completamente vaccinati di muoversi liberamente senza la necessità di test, abbandonando gli attuali e disomogenei mosaici di restrizioni e consentendo i viaggi internazionali”.