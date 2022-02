Rccl: stop alle crociere ‘to nowhere’ a Hong Kong

Royal Caribbean ha deciso di annullare tutte le crociere ‘to nowhere' in programma per il 2022 su Hong Kong, tra cui quelle previste per febbraio e marzo a bordo di Spectrum of the Seas.

La compagnia ha scelto di agire in questo modo a seguito delle restrizioni imposte - e prolungate - dalla città cinese a causa delle incertezze legate all'emergenza sanitaria. Nonostante ciò, rimane vivo l'impegno con le autorità locali per programmare il ritorno sulla destinazione.



Come riporta thestandard.com.hk, i passeggeri che avevano già prenotato verranno completamente rimborsati entro 30 giorni.



Gaia Guarino