Crociere, le tendenze: ecco le mete, le navi e i servizi più richiesti dai viaggiatori

Caraibi ed Europa si confermano le mete più ambite dai crocieristi. A rivelarlo è CruiseTrends, il rapporto mensile della piattaforma CruiseCompete.com, che svela le destinazioni e i servizi più richiesti dagli amanti delle crociere.

Nell’ultima edizione di febbraio, riportata su travelpulse.com, lo studio vede le due destinazioni svettare in tutti i segmenti. I Caraibi sono particolarmente rihiesti dai crocieristi premium, mentre la maggior parte dei passeggeri luxury e fluviali guarda al Vecchio Continente.



Il Nord America si classifica come la seconda regione più ambita tra i passeggeri in tutte e tre le categorie. In particolare, gli Stati Uniti sono la prima destinazione per i passeggeri di lusso, ma si collocano al secondo posto per le crociere fluviali e al terzo tra i clienti premium, che prediligono le Bahamas e il Messico. Dopo gli Stati Uniti, i viaggiatori di lusso guardano a Spagna e Italia, mentre i passeggeri delle crociere fluviali sono più incuriositi dalla Germania. La Francia segue gli Stati Uniti come terzo paese preferito di questo gruppo.



Compagnie e navi

Royal Caribbean International si aggiudica il titolo di compagnia di crociere premium più popolare quest’inverno.



Nel segmento del lusso, invece, è Oceania Cruises il marchio più ricercato, seguito da Cunard Line e Viking Ocean Cruises.



Mentre American Cruise Lines, Viking River Cruises e AmaWaterways compongono la lista delle prime tre compagnie di crociere fluviali più popolari.



Tra le navi, Allure of The Seas è la più popolare nel segmento premium, mentre la Queen Mary 2 di Cunard resta al top delle richieste dei clienti luxury.



Gli itinerari

Gli itinerari più richiesti sono quelli di sette notti, possibilmente in cabine dotate di balcone. Molto popolari tragli ospiti delle crociere di lusso e fluviali anche le camere esterne. I viaggiatori up level si mostrano, inoltre, maggiormente propensi a optare per itinerari più lunghi, dai 14 giorni in su.