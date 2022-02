Crystal Cruises verso la chiusura della sede di Miami

Secondo numerose fonti riportate da Travel Weekly, Crystal Cruises potrebbe chiudere l’attività già entro questa settimana.

In un messaggio audio pubblicato su Twitter dal Crew Center, si segnala che "l'intero ufficio di Crystal Cruises negli Stati Uniti sta chiudendo. Purtroppo, questa potrebbe essere la fine di Crystal Cruises, e non sappiamo cosa accadrà in futuro. Le navi sono in vendita".



In attesa di una dichiarazione ufficiale del presidente di Crystal, Jack Anderson, diversi dipendenti della Crystal Shore hanno detto di aver ricevuto comunicazione che il loro ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 9 febbraio e che la sede centrale di Crystal a Miami sarebbe stata chiusa.



Secondo varie fonti, V.Ships Leisure dovrebbe assumere la gestione delle navi di Crystal ed è stata nominata dai liquidatori della compagnia. La scorsa settimana, Crystal Serenity e Crystal Symphony sono state bloccate alle Bahamas.

Crystal Endeavour è in rotta verso Montevideo dopo aver terminato la sua crociera in Antartide in Argentina. I le cinque imbarcazioni fluviali di Crystal sono ferme in Europa per l'inverno.



Fonti di Travel Weekly spiegano che è sempre più probabile che gli asset di Crystal vengano venduti singolarmente piuttosto che nel loro insieme. Crystal aveva già annunciato che avrebbe sospeso le operazioni dopo che la società madre Genting Hong Kong aveva dichiarato di voler liquidare i suoi beni.