Crystal Symphony e Crystal Serenity bloccate alle Bahamas

Secondo quanto riportato da Travel Weekly, le navi da crociera Crystal Symphony e Crystal Serenity sarebbero bloccate alle Bahamas dallo scorso venerdì sera.

Entrambe le navi erano state dirottate alle Bahamas per terminare le loro crociere dopo che la società madre di Crystal Cruises è entrata in liquidazione il mese scorso. Symphony è stata bloccata a Bimini, alle Bahamas, dopo che un giudice statunitense ha emesso un mandato per il sequestro a causa di milioni di dollari di bollette carburante non pagate. Serenity è salpata per Bimini dopo che le è stato negato l'attracco ad Aruba.



In una nota riportata da Travel Weekly, la compagnia ha dichiarato: "Non desideriamo commentare questioni legali al momento in sospeso. I viaggi di Crystal Serenity e Crystal Symphony si sono conclusi il mese scorso e non ci sono ospiti a bordo. Gli ufficiali e l'equipaggio a bordo sono ben accuditi e alloggiano in cabine singole. Ci stiamo assicurando che siano a loro agio e in grado di godere dei vari servizi a bordo. I membri dell'equipaggio hanno ricevuto tutti gli stipendi dovuti e stiamo rispettando tutti gli obblighi contrattuali".



Crystal ha sospeso le sue operazioni sulle crociere oceaniche fino al 29 aprile e le crociere fluviali fino a maggio. La nuova nave da spedizione di Crystal, l'Endeavour, è arrivata a Ushuaia giovedì scorso come previsto dopo una crociera di 19 giorni in Antartide.