Neos e Ita Airways uniscono le forze per sviluppare una rete più ampia collegamenti aerei nel nostro Paese e verso destinazioni estere, estendendo il numero di aeroporti in connessione da tutta Italia, in particolare dal Sud.



Le due compagnie hanno infatti stretto un accordo di feederaggio per potenziare i collegamenti nel nostro Paese, e proporre a città quali Bari, Brindisi, Catania, Palermo e Lamezia Terme più combinazioni per raggiungere i principali aeroporti nazionali.

In questa prima fase, l’accordo permetterà di unire tutti i voli di Ita Airways ai voli di Neos che da Roma Fiumicino partiranno verso Maldive, Repubblica Dominicana e Dubai.



Si tratta di un primo tassello per un progressivo sviluppo che porterà ad un ampliamento delle rotte e delle destinazioni raggiungibili con un unico check-in e un singolo imbarco del bagaglio.

La vendita è disponibile sia b2c, sia b2b grazie ai modelli di prenotazione che dialogano tra di loro e usufruibili sui siti e sui portali di prenotazione trade. Sarà un’opportunità preziosa anche per la divisione Tour Operating di Alpitour World, di cui Neos fa parte.

Neos offre una programmazione con oltre 50 rotte in tutto il mondo. Nella fase più dura dell’emergenza ha iniziato ad effettuare voli cargo e ha rimpatriato più di 40 mila persone in 68 stati.