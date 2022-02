Royal Caribbean rivede le regole per le crociere su Porto Rico e Barbados

Royal Caribbean ha aggiornato le regole per le crociere che fanno tappa a Porto Rico e a Barbados.

Secondo quanto riportato da Travelpulse, Royal Caribbean International ha apportato alcune modifiche ai protocolli di salute e sicurezza che si applicano ai viaggi da Stati Uniti, Barbados e Porto Rico.

Agli agenti di viaggi è stato segnalato che le norme a bordo non si discosteranno di molto dalla serie consolidata di regole già in vigore. Continueranno infatti le procedure che prevedono test obbligatori, requisiti di vaccinazione e l'uso di mascherine per il viso negli spazi interni.



Tuttavia, per allinearsi alle normative locali di Porto Rico e Barbados, Royal Caribbean ha aggiornato alcune regole, che sono appena entrate in vigore e che proseguiranno fino al 14 aprile 2022.



Gli ospiti di età pari o superiore a 12 anni devono essere completamente vaccinati, il che significa che hanno ricevuto la dose finale di una serie di vaccini approvati. Per il momento, i richiami non sono inclusi nei requisiti di vaccinazione. Anche gli ospiti vaccinati di età pari o superiore a 12 anni devono fornire la prova di un test Pcr o antigene negativo eseguito entro due giorni dall'imbarco. I viaggiatori non vaccinati di età compresa tra due e 11 anni devono fornire un test Pcr negativo eseguito due o tre giorni prima dell'imbarco.



Porto Rico

Per chi si imbarca a Porto Rico le regole sono un po' più complicate. Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, i passeggeri dovranno fornire un Pcr negativo o un test antigenico effettuato entro 48 ore dall'arrivo all'aeroporto internazionale Luis Muñoz Marín di San Juan. I viaggiatori provenienti da fuori degli Stati Uniti avranno bisogno di un test che non abbia più di 24 ore.

Gli ospiti devono anche portare i risultati negativi del test al terminal crociere per salire a bordo della loro nave, ma può essere lo stessa usato per entrare a Porto Rico se effettuato nei tempi previsti.

Gli ospiti vaccinati devono fornire un Pcr negativo o un test antigenico effettuato entro due giorni dal giorno dell'imbarco. Eventuali bambini vaccinati di età compresa tra i cinque e gli 11 anni possono anche presentare una prova di vaccinazione per seguire i protocolli per gli ospiti vaccinati.

I bambini di età compresa tra due e 11 anni non vaccinati devono fornire un test Pcr negativo effettuato non più di tre giorni prima del giorno dell'imbarco.

Gli ospiti di età inferiore ai due anni non sono tenuti a completare i test pre-crociera e possono seguire le stesse procedure a bordo dei passeggeri vaccinati. Gli ospiti di età pari o superiore a due anni che desiderano prolungare i loro viaggi rimanendo a Porto Rico dopo lo sbarco devono sostenere un test Covid-19 post-crociera e caricare i risultati sul modulo di dichiarazione TravelSafe di Porto Rico entro 24 ore dalla partenza dalla nave. Anche i viaggiatori non vaccinati dai due anni in su sono soggetti a una quarantena di sette giorni se arrivano a Porto Rico uno o più giorni prima della crociera o se soggiornano a Porto Rico dopo la crociera.



Barbados

Per Barbados, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, tutti i viaggiatori di età pari o superiore a cinque anni devono fornire un test Pcr negativo per entrare; un test Rt-Pcr eseguito entro tre giorni dalla partenza per l'isola o un test Pcr rapido eseguito entro un giorno dal volo nel Paese.

Gli ospiti non vaccinati di età compresa tra due e 11 anni dovranno mostrare un test Pcr negativo, effettuato non più di tre giorni prima dell'imbarco, al terminal delle crociere. Questo può essere lo stesso test utilizzato per l'ingresso a Barbados, se i tempi lo consentono.

Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, tutti i passeggeri di età pari o superiore a due anni dovranno effettuare un test antigenico al terminal prima di salire a bordo della nave da crociera e dovranno anche sostenere un test, fornito da Royal Caribbean, per rientrare a Barbados al termine del loro viaggio viaggio. In molti casi, questo test può anche soddisfare i requisiti per il volo di ritorno nei Paesi di origine dei viaggiatori.