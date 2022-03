Porto Rico, regole più semplici per chi arriva dagli Usa

Porto Rico allenta i protocolli di ingresso per i viaggiatori statunitensi. Da oggi per entrare nell’isola non è più necessario esibire una prova di vaccinazione o l’esito negativo di un test Covid, ma basterà un documento di identità.

Le prove di immunizzazione e negatività – riporta Travel Weekly - non saranno più richieste anche nelle strutture ricettive ed extraricettive.



La decisione di alleggerire le misure restrittive arriva in seguito al calo dei contagi e all’alto tasso di vaccinazione della popolazione residente nell’isola.