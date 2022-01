Milano: in marzo la prima Fiera del Cicloturismo

Turismo in bicicletta: uno dei trend emergenti in un periodo in cui natura e distanziamento rivestono un’importanza particolare, vede la sua consacrazione nella due giorni organizzata il 12 e e 13 marzo 2022 a Milano. La Fabbrica del Vapore ospiterà infatti la prima Fiera del Cicloturismo in Italia, dove poter incontrare tour operator, ascoltare racconti di viaggio e scoprire nuove destinazioni.

Ad ingresso gratuito, con registrazione online, la Fiera del Cicloturismo si rivolge a tutti gli appassionati di turismo attivo interessati a viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare, in famiglia, con amici o in solitaria.

Patrocinata dal Comune di Milano, la fiera si propone come momento di incontro tra gli operatori del settore, siano essi destinazioni o tour operator, e il pubblico. Oltre all’area espositiva dedicata a tour operator, consorzi territoriali, destinazioni, città e realtà internazionali attive nel settore, la Fiera del Cicloturismo ospiterà anche i Talks, un programma ricchissimo di presentazioni, workshop formativi per quasi ogni circostanza, storie di viaggio e di terre da scoprire su un sellino.



Itinerari e servizi per turisti in bicicletta, nuove mete per le prossime vacanze, pacchetti turistici e tante idee di viaggio sono solo alcune delle offerte che i visitatori potranno trovare in questo fine settimana dedicato al turismo in bici. Oltre 50 tra destinazioni e operatori in Italia e nel mondo hanno scelto di partecipare alla Fiera del Cicloturismo. I main sponsor della manifestazione saranno Gran Canaria, Regione Valenziana, Sicilia e Basilicata.