La prima Fiera del Cicloturismo consacra il successo dei viaggi in bicicletta

Il turismo in bicicletta è un settore che vale 7,6 miliardi di euro e che dimostra di essere in costante crescita. A a dimostrarlo la Fiera del Cicloturismo, in programma a Milano il 12 e 13 marzo presso la Fabbrica del Vapore.



A presentare la manifestazione è stata Pinar Pinzuti, direttrice della prima Fiera del Cicloturismo, che nasce per colmare una mancanza di informazioni e diventare il punto di incontro tra le destinazioni turistiche, i territori e i tour operator che si presenteranno a tutti coloro che vogliono provare un'esperienza nuova all'aria aperta.

L’assessore al turismo del Comune di Milano, Marina Riva, ha poi rivendicato la scelta di sostenere e ospitare la Fiera del Cicloturismo anche come percorso di avvicinamento in chiave sostenibile all’appuntamento delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nell’ottica di aumentare il tempo di permanenza in città dei turisti.

Tra i partecipanti all’evento di presentazione anche Manlio Messina, assessore al Turismo della Regione Sicilia, una delle regioni italiane che più sta mettendo in campo strumenti per lo sviluppo del turismo outdoor anche come chiave per la destagionalizzazione.

La Basilicata, rappresentata da Gianni Rosa, assessore regionale all’Ambiente, è stata un’altra area al centro dell’attenzione durante la presentazione dell'evento. “Dopo lo strepitoso successo del film ìBasilicata coast to coastì è il momento di scoprire la Basilicata, terra dei due mari, in bicicletta” ha detto, Rosa che ha quindi citato il progetto comunitario Thematic-Interreg Adrion che ha coinvolto l’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata e l'università della Basilicata in qualità di capofila.



Uno dei territori che ha deciso di scommettere sulla Fiera del Cicloturismo è anche Gran Canaria, intervenuta alla presentazione con Valentín González, responsabile del mercato italiano. González ha evidenziato come ogni anno le strade di Gran Canaria accolgano cicloturisti, ciclisti professionisti e amatori che scelgono l’isola per le sue condizioni climatiche e per la grande varietà dei percorsi, dalle pendenze più facili a quelle più impegnative.

Anche la Regione Valenziana (Valencia, Benidorm e Costa Blanca) sarà un’altra area presente alla fiera di marzo.

Fra gli altri partecipanti all’evento di presentazione Christian Clarizio, consigliere Atl Biella Valsesia Vercelli, che ha fatto focus sulla proposta del comprensorio ciclistico biellese, e Sara Vitali, media relation manager Terre di Pisa, che ha chiuso la conferenza stampa presentando i plus di una provincia toscana ancora tutta da scoprire.



In fiera, oltre all’area espositiva dedicata a tour operator, consorzi territoriali, destinazioni, città e realtà internazionali attive nel settore, troveranno spazio anche i Talks, un programma ricchissimo di presentazioni, workshop formativi, storie di viaggio.



A un mese quasi dalla fiera, sono oltre 50 tra destinazioni e operatori in Italia e nel mondo che hanno scelto di partecipare. L’evento, a ingresso gratuito, con registrazione online, si rivolge a tutti gli appassionati di turismo attivo interessati a viaggi in bici, ma anche a chi vorrebbe sperimentare per la prima volta questo modo di viaggiare, in famiglia, con amici o in solitaria.