Dietro una situazione ancora molto complessa ci sono in realtà anche molte occasioni da cogliere. Ne sono convinti Giuliano Gaiba, amministratore delegato di Th Group, e Giuseppe Pagliara, a.d. del Gruppo Nicolaus, che si confrontano nella Partita Doppia del direttore di TTG Remo Vangelista, pubblicata sull’ultimo numero di TTG Magazine e disponibile anche online.

“Stiamo parlando di un settore in evoluzione – rivela Gaiba -, che muta pelle di continuo e noi siamo pronti a cogliere le occasioni. Abbiamo in testa di diventare una catena alberghiera di primaria importanza e non escludiamo l'acquisto anche di qualche azienda di livello. Poi guardiamo anche oltre frontiera”.



“Siamo nella fase di trasformazione aziendale – gli fa eco Pagliara - e pronti a vivere con grande slancio ed entusiasmo una nuova avventura con 5 brand attivi. Restiamo una famiglia prudente, ma viviamo tutto con la convinzione di poter fare un buon lavoro”.



Il servizio completo è disponibile su TTG Magazine a questo link