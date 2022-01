Cunard: 150 itinerari in programma per il 2023

Saranno 150 gli itinerari internazionali per il 2023 a bordo della Queen Mary, Queen Elizabeth e Queen Victoria che verranno proposti da Cunard. Secondo le previsioni le navi salperanno tra il 23 aprile e il 15 dicembre 2023 e toccheranno 120 porti in 35 Paesi diversi, la compagnia di crociera offrirà inoltre 23 partenze serali e 15 overnight.

Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 2 febbraio prossimo. Come si legge su travelpulse.com, la Queen Mary sarà protagonista di ben 18 attraversamenti transoceanici con tra New York e Southampton, navigazione nel Mediterraneo ma anche in Canada, Alaska e Mar Baltico. La Queen Elizabeth sarà impiegata soprattutto sull'Alaska e la Queen Victoria alle Canarie. G. G.