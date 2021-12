Gioco Viaggi, esclusiva Queen Elizabeth con partenze da Southampton

Gioco Viaggi porta sul mercato tricolore la Queen Elizabeth, l’iconica nave della Cunard rappresentata in esclusiva per Italia dall’operatore genovese.



Delle diciasette crociere programmate entro il primo semestre 2022, Gioco Viaggi ha selezionato quattro itinerari di 12 o 14 notti, in calendario tra febbraio ed aprile 2022, con partenza e rientro da Southampton, che toccheranno le assolate coste della Spagna, delle Canarie e del Portogallo e i fiordi innevati della Norvegia.



Per Gigi Torre, titolare di Gioco Viaggi, si tratta di “una nave elegante” che “ha alle spalle una compagnia solida, strutturata, in grado di garantire il massimo del comfort abbinato alla sicurezza richiesta in questo periodo dai nostri clienti/viaggiatori”. A. D. A.