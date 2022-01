‘America: yes we can’: Utat Viaggi presenta il catalogo Stati Uniti e Canada

Utat Viaggi non si ferma. Malgrado la delicata situazione internazionale, l’operatore ha pubblicato online il nuovo catalogo dedicato a Stati Uniti e Canada, che si confermano una delle destinazioni di punta della programmazione

È il direttore commerciale del gruppo, Arianna Pradella, a confermare l’uscita dell’edizione 2022 della programmazione: “Con lo slogan ‘America: yes we can’ Utat Viaggi annuncia l'uscita di un catalogo di 224 pagine valido da aprile a ottobre, che ha lo scopo di celebrare la prima destinazione turistica al mondo” riaperta ai viaggi dall'8 novembre 2021.



“Come sempre Utat fa leva sulla sua specializzazione e propone una scelta molto ampia di viaggi di gruppo con guida parlante italiano, distribuiti lungo 50 diversi itinerari, pacchetti in fly & drive con 72 diversi itinerari, soggiorni speciali in ranch, hotel storici e glamping, e un’intera sezione dedicata agli ‘appassionati’ e ai ‘repeater’, con programmi tematici particolari”.



L’obiettivo è quello di garantire l’esplorazione a 360 gradi di una destinazione che non è solo un luogo, ma è anche un’atmosfera. Sperando in una prossima ripartenza del turismo a lungo raggio.