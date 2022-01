Royal Caribbean sospende le crociere di tre navi

Royal Caribbean Cruises ha annunciato la sospensione di alcune delle sue attività a causa dell'elevata diffusione di contagi legati alla variante Omicron.

Lo stop riguarda al momento tre navi da crociera - Serenade of the Seas, Jewel of the Seas e Symphony of the Seas -, mentre la Vision of the Seas non riprenderà il mare fino al 7 marzo.



"Ci dispiace dover cancellare le vacanze di nostri ospiti e apprezziamo la loro fedeltà e comprensione – spiega la compagnia in una nota ripottata dal Secolo XIX, ricordando come le misure siano state adottate per “eccesso di prudenza".

Nei giorni scorsi, Royal Caribbean aveva fermato la Spectrum of the Seas.