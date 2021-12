Holland America: anche la Zuiderdam riprende a navigare da San Diego

Holland America Line ha dato il benvenuto alla sesta nave di nuovo in servizio. Si tratta di Zuiderdam, che ha ricominciato le crociere da San Diego.

La prima crociera di riavvio della nave è un itinerario di 10 giorni in Messico e nel Mare di Cortez, a cui seguiranno partenze dal canale di Panama e un grande viaggio di 35 giorni nel Sud Pacifico.



Zuiderdam è stata la seconda nave di Holland America a riprendere il servizio da San Diego, dopo Koningsdam in ottobre. Holland America ha ora sei navi in crociera di nuovo fra Caraibi, Messico e lungo la costa pacifica degli Stati Uniti.



"San Diego è un importante porto di partenza per noi e siamo felici di avere qui due navi di nuovo operative a tempo pieno con la ripresa di Zuiderdam oggi - ha affermato il presidente Gus Antorcha in un commento ripreso da TTG Media -. Siamo orgogliosi di far parte della comunità di San Diego, che ha continuato a garantirci un grande supporto durante la nostra ripartenza. Non c'è modo migliore per dare il via alla stagione di Zuiderdam, che riprende finalmente le attività".