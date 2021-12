Le Cayman riaprono alle navi da crociera, inizia Holland America

Ritornano le crociere alle Cayman. Dopo un blocco totale alle navi che dura da marzo 2020 il ministro dei Trasporti e del Turismo dell’arcipelago ha approvato l’attracco di una delle unità di Holland America, la Nieuw Statendam, a Grand Cayman.

La nave arriverà il 28 dicembre e, per la tutela dei passeggeri, sono state prese numerosissime precauzioni. Grand Cayman dovrà essere il primo porto di scalo della crociera; la capacità della nave è limitata a 1.600 passeggeri, pari al 60 per cento della capacità totale e inoltre tutti gli ospiti e l'equipaggio dovranno essere completamente vaccinati almeno 14 giorni prima dell'inizio della crociera, come spiega Travel Weekly.



Gli ospiti e l'equipaggio dovranno anche presentare il risultato negativo di un test molecolare o antigenico effettuato entro due giorni dall'imbarco.



"La salute e la sicurezza delle nostre persone e dei nostri visitatori continuano a essere una priorità nel nostro piano di riapertura graduale – ha affermato Kenneth Bryan, ministro del Turismo e dei Trasporti -. Il settore delle crociere sarà una parte fondamentale della ripresa dell'industria del turismo".