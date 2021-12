Mapo Travel: è Sharm el Sheikh la novità dell'inverno

Sharm el Sheikh entra nella programmazione invernale Mapo Travel, che proporrà la destinazione del Mar Rosso a partire dal prossimo 27 dicembre.

“Inserire Sharm tra le nostre destinazioni è un passo importante per diversi motivi - spiega Barbara Marangi, general manager del t.o. -. Innanzitutto è un segnale di ripartenza: i nostri clienti vogliono viaggiare, anche oltre i confini italiani. Il sostanziale blocco del turismo verso tanti Paesi esteri è un duro colpo, ma il lancio della programmazione su Sharm ci fa ben sperare”.



La proposta di Mapo Travel per Sharm include pacchetti di 7 notti, scelta tra sei diverse strutture alberghiere e voli da Roma, Milano, Napoli e Bari.



Il tour operator è già, comunque, al lavoro sulla programmazione Mare Italia 2022. “Le vendite per l’estate 2022 di Mapo sono già aperte - afferma Marangi -: tante le richieste già arrivate, soprattutto per le regioni del Sud, in particolare Puglia e Calabria”.