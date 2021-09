Mapo Travel, Marangi: “Settembre da tutto esaurito”

Settembre da tutto esaurito, che riesce a riportare numeri di Mapo Travel ai livelli dell’estate 2019. E le prenotazioni di ottobre lasciano ben sperare per la chiusura dell’anno.

“Raccogliamo finalmente i frutti del tanto lavoro svolto con le agenzie di viaggi e per lo sviluppo del nostro portale nei mesi di chiusura forzata - spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel (nella foto) -. Gli italiani e il mare Italia hanno tenuto in piedi una stagione estiva che è andata oltre le aspettative, con molte strutture aperte anche ad ottobre per permettere ai turisti di vivere ancora sprazzi di mare uniti ai tour e alle esperienze enogastronomiche e culturali. E la ripartenza dell’estero, con i primi pacchetti organizzati andati esauriti in pochi giorni, ci permette di guardare al futuro con occhi diversi”.



Il tour operator pugliese continua a puntare sui rapporti diretti con le agenzie e sulla valorizzazione del territorio, a partire da Puglia e Calabria, top seller anche della stagione estiva 2021. “Diamo il benvenuto nel team commerciale a Maria Sbaraglia, professionista che vanta tanta esperienza come sales per vari operatori e che si occuperà per Mapo di un mercato importante come la Lombardia”.

Mapo Travel annuncia anche la partecipazione a TTG Travel Experience con lo stand al padiglione C3 (stand 195), con molte novità soprattutto in termini di destinazioni all’estero.

“Ungheria, Austria, Germania, Polonia, Romania, Irlanda sono Paesi che registrano già ottimi riscontri tra gli italiani. Tante richieste anche per i pellegrinaggi e le mete del turismo religioso. Abbiamo in preparazione numerosi pacchetti e alcune novità assolute all’estero che metteremo in campo con l’avvio dei corridoi turistici da parte del Governo”.