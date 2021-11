Gioco Viaggi rilancia con 'Montagna Collection Inverno'

Gioco Viaggi punta sulla montagna. Dopo i positivi riscontri ottenuti dalla prima edizione del catalogo Montagna Collection uscito nell’estate 2021, l’operatore sceglie di proporre anche la prima versione invernale del catalogo e lancia sul mercato Montagna Collection Inverno 2021-22. Una novità che conferma la volontà del t.o. genovese di incrementare e consolidare le proprie offerte.



Anche in questo caso si tratta di proposte flessibili e dall’ottimo rapporto qualità prezzo tra Valle d’Aosta, Trentino e Austria, con un ampio ventaglio di hotel e appartamenti per soddisfare le necessità della clientela più diversa, con un occhio di riguardo a strutture per famiglie e pet friendly.

“Con la stagione sciistica in ripresa, abbiamo selezionato una gamma di hotel comodi rispetto alle piste, ma anche dotati di ottimi servizi e in splendide località montane per soddisfare anche l’ospite che vuole solo godere della bellezza e della magia della montagna d’inverno” spiega Gigi Torre, titolare di Gioco Viaggi.