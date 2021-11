Enjoy Destinations al fianco degli agenti con i viaggi di nozze in Polinesia

Enjoy Destinations presenta una novità per chi sceglie di prenotare nel 2022 il viaggio di nozze in Polinesia, offrendo uno sconto del 25% sulla tariffa aerea del secondo passeggero grazie alla proposta di Air Tahiti Nui. La promozione è già disponibile ed è valida in tutti i periodi, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto.

“La sinergia con Kkm Group - spiega Manuela Altinier, head of tour operator di Enjoy Destinations – ci permette di offrire questa opportunità ai nostri partner, contribuendo alla ripresa di un segmento, quello dei viaggi di nozze, caratterizzato da una buona marginalità per gli agenti di viaggi. Ragioniamo in un’ottica di lungo periodo, considerato che le coppie organizzano il viaggio di nozze in largo anticipo, fiduciosi che la primavera del prossimo anno porti con sé la piena ripresa dei flussi turistici sul lungo raggio”.



Enjoy Destinations propone i voli di linea Air Tahiti Nui via Parigi e Los Angeles abbinati ad un’accurata selezione di resort e servizi a terra. Non mancano esperienze originali e insolite, sostenibili e rispettose dell’ambiente e della cultura locale: percorsi di trekking nell'entroterra, escursioni in canoa e lezioni di surf, yoga e snorkeling per osservare la barriera corallina.

C’è inoltre la possibilità di effettuare una crociera privata navigando lungo la laguna di Fra le altre opportunità, il volo su Moorea scegliendo tra i sei diversi itinerari della zipline del Tiki Parc. Imperdibile, infine, la visita al museo a cielo aperto nel centro di Papeete, osservando i dipinti murali di Tahiti creati da artisti internazionali e talenti locali.