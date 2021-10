Enjoy Destination, riparte il lungo raggio

Riparte il lungo raggio di Enjoy Destination. L’azienda, in queste ore a TTG Travel Experience, cavalca l’onda dell’apertura dei primi corridoi e annuncia una serie di novità frutto di due anni di lavoro.

“Mentre tutti si concentravano sull’Italia – spiega in una nota Manuela Altinier, head of tour operator Enjoy Destinations – noi abbiamo continuato a credere nel lungo raggio, approfittando di questa pausa forzata per studiare, e presentarci oggi alle agenzie con tante soluzioni di viaggio diversificate, che hanno in comune la sicurezza e il più rigoroso rispetto dei protocolli previsti dalla normativa. Le destinazioni aperte sono poche, quindi la sfida per noi è duplice: da un lato bisogna essere competitivi sui pacchetti classici, che devono essere presidiati per garantire un’offerta concorrenziale rispetto ai big player, dall’altro è necessario essere creativi per intercettare i repeaters e chi avrebbe preferito viaggiare verso altre mete”.



Maldive e Seychelles

La programmazione su Maldive, Mauritius e Seychelles si muove in quest’ottica, a cominciare dalla contrattualizzazione diretta di molte catene particolarmente richieste dal mercato italiano.



Tra le novità, soluzioni alternative, quali l’Hard Rock Resort delle Maldive; spa e resort poco noti alle Seychelles; e attività insolite, come viaggi in Sea-kart o in Subscooter, e hiking nelle foreste tropicali indigene.



Caraibi

Ai Caraibi, il t.o. riparte da Aruba, dove è appena stata rinnovata la storica partnership con il Bucuti & Tara Beach Resort.



Per il 2022, inoltre, sono in programma importanti operazioni su Barbados, proposta sfruttando i collegamenti stagionali di KLM e Lufthansa, sia come destinazione mare singola, sia in combinato con Stati Uniti e Canada.



Nord America

Il Nord America è un'altra delle destinazioni principali della programmazione, che si snoda tra itinerari in gruppo e self drive, dedicando un focus particolare alla riscoperta della natura. Tra le proposte, l'osservazione delle stelle e dell’Aurora Boreale nei Parchi Nazionali del Canada, l'avvistamento di orsi bianchi, grizzlies, foche e cetacei, escursioni outdoor nella neve, itinerari cicloturistici e sistemazione in alloggi particolari.



“Sugli Stati Uniti stiamo facendo un grosso lavoro per proporre idee di viaggio nuove anche a chi ha già visitato la destinazione - spiega Roberto Maccatrozzo, product manager di Enjoy Destinations -. Non rinunciamo comunque a personalizzare anche i city-break tradizionali come New York, Washington DC e San Francisco, dove offriamo il noleggio gratuito di una bicicletta per un’intera giornata. Abbiamo accesso diretto alla biglietteria dei New York Yankees e degli Orlando Magic e proponiamo il nostro consueto programma di eventi speciali come il Circuito Nascar, la Breeders Cup, la MotoGP e il Gran Premio di Formula 1”.