Enrico Toniazzi, group ceo di Domina, conferma il successo che Sharm el Sheikh sta riscuotendo presso i viaggiatori italiani. “Siamo in over over booking" commenta il manager, sottolineando come dopo la riapertura dei corridoi turistici tra Italia e Mar Rosso il flusso di prenotazioni non si è mai arrestato.



"Il ritorno del turismo italiano a Sharm, in particolare al Domina Coral Bay, è già oggi molto importante. Il resort, una struttura dedicata a chi cerca vacanze ‘deluxe’ ma accessibili, è tornato ad essere più che mai il punto di riferimento per i turisti italiani", spiega Toniazzi.



Chi ha voglia di passare le feste di fine d'anno al caldo, a poche ore di volo dall'Italia, deve quindi prenotare in fretta. "Anche se Domina Coral Bay è una struttura immensa, stiamo andando velocemente verso il tutto esaurito. Rimangono pochissime camere disponibil”.

Sul fronte internazionale, “il mercato del turismo internazionale a Sharm era già ripartito il 9 agosto scorso, determinando un incremento della domanda eccezionale e quindi anche un aumento delle tariffe alberghiere elevatissimo. In un panorama come questo, Domina Coral Bay è diventato ancora più importante per tutti i mercati ".

Molte le novità riservate ai turisti italiani. "In particolare, segnalo le nuove proposte di pacchetto turistico per gli hotel più prestigiosi”. Ad esempio, i turisti italiani trovano servizi esclusivi dedicati a loro presso gli hotel Prestige e King. Da sempre poi, all'interno di Domina Coral Bay, a disposizione dei nostri connazionali c'è il Consolato generale italiano.