Lo storico Domina Coral Bay torna sulla scena del turismo organizzato italiano, confermando “che i ‘fondamentali’ di Sharm el Sheikh come destinazione turistica tengono” afferma il presidente di Domina Group Eugenio Preatoni.

I risultati di Pasqua della struttura sono decisamente incoraggianti, dopo due anni con il freno a mano tirato per le restrizioni anti Covid. Nel periodo delle festività, sottolinea una nota, la struttura ha accolto 2mila italiani. A mancare sono stati ovviamente russi e ucraini, ma altri bacini internazionali hanno incrementato la loro presenza: tra questi Gran Bretagna, Germania, Belgio, paesi scandinavi e in generale Europa dell’Est. E per questo “prevediamo una stagione davvero positiva” aggiunge Preatoni.



I risultati di Zagarella Sicily

Prospettive positive anche per Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia, la cui stagione prenderà il via il 7 maggio in occasione della Festa della Mamma.



La struttura ha fatto registrare un buon andamento anche negli ultimi anni, in periodo pandemico. “Credo verrano confermati i buoni numeri anche la nuova stagione, per la quale prevediamo anche l'arrivo di turisti stranieri, soprattutto europei”, aggiunge Preatoni.



Per quanto riguarda gli italiani, aggiunge il manager, “credo che continueranno a scegliere soprattutto l’Italia come destinazione turistica anche nel 2022. In questo senso il Domina Coral Bay di Sharm è un po' un'eccezione, perché viene percepito quasi come una provincia italiana parcheggiata sul Mar Rosso”.