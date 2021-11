Finalmente si ritorna a viaggiare: i corridoi turistici Covid free hanno riaperto i viaggi con destinazione lungo raggio e la montagna attende gli amanti dello sci e degli sport invernali, ma anche del benessere. A fronte delle tante prenotazioni ricevute, soprattutto per destinazioni come Maldive e Mauritius, Club Med si avvicina al tutto esaurito per le prossime festività.

“Aspettiamo questo momento da un anno e mezzo e vogliamo celebrarlo con i nostri clienti. Desideriamo che questo sia davvero un inverno indimenticabile, l’inverno che ci ha permesso finalmente di ritornare a viaggiare e condividere di nuovo con i nostri ospiti le esperienze, i nuovi resort e quelli rinnovati. Abbiamo tante novità – ha spiegato Eyal Amzallag, managing director Sud Europa, Medio Oriente & mercati emergenti - perché anche in questi mesi difficili non ci siamo mai fermati”.



Fra le nuove opportunità, la possibilità di prenotare dal 16 al 30 novembre ottenendo una riduzione fino al 15% per le partenze dal 20 novembre al 30 aprile 2022.

Fra le proposte più richieste, quella della vacanza neve al Club Med Pragelato Sestriere o al Club Med La Rosière, posizionato tra Francia e Italia. Sul lungo raggio, si può scegliere fra il Club Med Kani e le Ville di Finolhu della gamma Club Med Exclusive Collection, entrambi alle Maldive.

In Repubblica Dominicana, tra i resort da non perdere, Club Med Punta Cana con spazio Exclusive Collection rinnovato con 32 nuove suite e Club Med Michès Playa Esmeralda.

E ancora, Club Med propone anche La Caravelle a Guadalupa e Les Bouccaniers in Martinica.