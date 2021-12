Club Med La Rosière, dal 2023 un inverno a 5 Tridenti

di Gaia Guarino

Club Med La Rosière, classificato come 4 Tridenti, si prepara a crescere con l'aggiunta di 43 suite apartment della Exclusive Collection. Si tratterà di una sorta di dépendance a 5 Tridenti con extra di lusso esclusivi. Gli appartamenti saranno acquistabili in formula multiproprietà per fruirne quattro settimane all'anno ma saranno anche accessibili ai clienti che sceglieranno questa soluzione abitativa per il proprio soggiorno. L'orizzonte per l'apertura è l'inverno del 2023. Chi alloggerà in quest'area potrà accedere liberamente a tutti i servizi del club La Rosière.

Intanto, al Club Med La Rosière è tutto pronto per l'inaugurazione della stagione invernale. Circondata dalla neve, la struttura ben si integra con l'ambiente circostante grazie all'utilizzo di materiali naturali come legno e pietra. Un family resort che non manca però di spazi adults only. È il caso del Salon Cheminée, una saletta con tanto di caminetto dove rilassarsi accompagnati dallo scoppiettio del fuoco ma anche modulabile per organizzare piccoli meeting.



Una delle punte di diamante del club è l'area wellness, dove anche i bambini dai 6 anni in su possono concedersi un trattamento con prodotti dedicati.

Gli appassionati di sport hanno modo di optare per qualche ora in palestra allenandosi in autonomia o approfittando di videolezioni di fitness. Due sono i ristoranti presenti nel resort, il Montvalezan propone un ampio buffet presentato come fosse un tipico mercato italiano, mentre la Gourmet lounge è un ristorante di specialità dove assaporare il meglio della cucina francese e italiana.