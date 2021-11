Silversea: ecco i personaggi che parteciperanno alla ‘Tale of Tales World Cruise 2022’

Silversea Cruises ha reso noti i nomi dei personaggi che parteciperanno alla 'Tale of Tales World Cruise 2022'. La compagnia ha individuato nove celebri creativi che salperanno ciascuno per un segmento della World Cruise di 138 giorni del 2022 alla volta di 69 destinazioni in 32 paesi a bordo di Silver Whisper.

Gli ospiti visiteranno sei continenti partendo da Fort Lauderdale il 5 gennaio 2022 e arrivando a Copenaghen il 22 maggio.



Oltre a ospitare presentazioni approfondite su una varietà di argomenti, ciascun ‘Tale Teller’ contribuirà con un capitolo all'antologia Tale of Tales, che sarà regalata agli ospiti come ricordo alla conclusione del viaggio. "Dopo il successo della nostra Tale of Tales World Cruise nel 2019, siamo lieti di accogliere di nuovo a bordo nove celebri creativi, come scrittori o fotografi, per la nostra World Cruise nel 2022 - afferma Barbara Muckermann, chief commercial officer -. I nostri ospiti raccoglieranno suggestioni e idee incontrando personaggi famosi. L'antologia di Tale of Tales suggellerà la loro esperienza, lasciando un ricordo che durerà tutta la vita".



Questi i nomi dei personaggi che parteciperanno alla Tale of Tales World Cruise 2022: Paul Theroux (Fort Lauderdale - Lima); Joseph E. Stiglitz (Lima - Ushuaia); Nicholas Crane (Ushuaia- Cape Town); Pico Iyer (Cape Town – Mahé); Monica Hanna (Mahè - Aqaba); Eamonn Gearon (Aqaba - Atene); Steve McCurry (Atene - Bordeaux); Asma Khan (Bordeaux – Reykjavik); Christina Franco (Reykjavik –Copenhagen).