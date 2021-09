Silversea riprende le crociere in Antartide. Si salperà anche da Punta Arenas

Silversea Cruises ha siglato un accordo con le autorità cilene per partire per la stagione 2021-2022 in Antartide da Punta Arenas.

Silver Cloud e Silver Wind salperanno da Punta Arenas, mentre la terza nave della linea diretta in Antartide, Silver Explorer, continuerà con il suo piano programmato con partenza da Puerto Williams in Cile a partire da novembre 2021.

"Il ritorno delle crociere in Antartide segna la ripresa di esperienze di viaggio uniche - ha commentato Roberto Martinoli, presidente e ceo di Silversea -. Ringrazio il Governo cileno per la sua fiducia che ci ha consentito di riprendere la navigazione verso il Continente Bianco”.

"Grazie alla nostra esperienza, siamo in grado di offrire le crociere in Antartide con l’aggiunta di Punta Arenas come porto di partenza" ha aggiunto Conrad Combrink, senior vice president of epeditions, turnaround operations e destination management di Silversea



Gli ospiti di Silver Cloud e Silver Wind voleranno a Santiago, dove pernotteranno in hotel prima di volare a Punta Arenas il giorno successivo per imbarcarsi sulla nave. Gli ospiti che si imbarcano su Silver Explorer lo faranno a Puerto Williams, ad eccezione di quelli che beneficiano dell'Antarctica Bridge di Silversea, il primo servizio di fly-cruise ultra-lusso per l'Antartide, che consentirà ai viaggiatori di volare direttamente da Punta Arenas all'isola di King George in Antartide.