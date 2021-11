P&O Cruises, il debutto di Arvia e nuovi itinerari nella Penisola nella stagione 2023/2024

P&O Cruises alza il velo sulla stagione 2023/2024. Una programmazione ricca di novità, che includeranno anche il debutto della nuova nave Arvia e diversi itinerari in Italia.

Nell’estate 2023, riporta Travel Mole, Arvia solcherà per la prima volta i mari operando crociere di 14 notti verso la Penisola, la Spagna e la Francia.



In inverno, invece, si sposterà ai Caraibi. A partire dall’ottobre del 2023, infatti, la nave salperà dal porto di Barbados – dove sarà basata - offrendo itinerari ‘fly & cruise’ fino al marzo 2024.



Nuovi itinerari anche per Britannia e Ionia a partire dall’estate 2023. Le navi saranno impegnate in Italia, Spagna e Norvegia. “Siamo sicuri - ha dichiarato alla testata inglese il presidente di P&O Cruises Paul Ludlow - che le nuove vacanze estive della Britannia a Ibiza, Palma e in Sardegna saranno molto popolari, così come la stagione di Iona nei fiordi norvegesi”.



Le pre-registrazioni per la stagione 2023/2024 sono già aperte.