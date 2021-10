Costa Crociere, nuovo logo e viaggi responsabili per ripartire

di Paola Trotta

Grandi novità in casa Costa Crociere. La compagnia rinnova l'offerta a bordo e a terra con escursioni, piatti stellati, sostenibilità e un nuovo logo. "Abbiamo 70 anni di storia nel settore delle crociere, ora è il momento di aprire un nuovo capitolo", afferma Mario Zanetti, direttore generale di Costa.

Un nuovo concept di viaggio "responsabile, sostenibile e inclusivo, che guarda al futuro abbracciando il cambiamento, trasformandolo in opportunità e che si ispira alla scoperta e al sogno; il tutto in linea con un Manifesto di 10 punti, che mette al centro un turismo che dà importanza alle comunità locali".



Nuovo logo

E per tracciare la filosofia aziendale e di viaggio, la compagnia ridisegna anche il logo: la visual identity trasforma la storica "C" in un abbraccio tra terra e mare.



Gli itinerari

Sul fronte del prodotto, tra le novità, escursioni in luoghi nascosti a firma National Geographic Expeditions, incollaborazione con Kel 12. Per l'esplorazione gastronomica delle destinazioni, Costa si è affidata alla guida esperta di tre chef stellati: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che attraverso i Destination Dish interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, mentre al ristorante Archipelago, appena inaugurato su Costa Smeralda - e presto anche sualtre navi - si possono gustare tre menù a scelta per ogni chef, in un ambiente dal design raffinato e dedicato alla sostenibilità.



Guardando al futuro, lo scenario è "positivo - dice Zanetti -. Nel 2021 abbiamo movimentato più di 1 milione e mezzo di passeggeri. Con i nostri protocolli di sicurezza e i nuovi itinerari siamo riusciti a ripartire. Con cinque navi e la scelta di schierarci sul Mediterraneo abbiamo garantito dato impulso alla riscoperta dell'Italia. Un contributo significativo alla ripartenza del turismo nel nostro Paese. È la base per rimettere dritto il timone, puntando al 2023."