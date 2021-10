Costa Crociere lancia le nuove escursioni con National Geographic Expeditions by Kel 12 t.o.

Non turisti, ma viaggiatori. La grande novità Costa Crociere sono le nuove escursioni a firma National Geographic Expeditions, by Kel 12 T.O.: uniche, autentiche e sostenibili. Tour con massimo 20 passeggeri accompagnati da archeologi, enologi, vulcanologi, biologi marini e fotografi per visitare luoghi esclusivi come aree protette e siti aperti solo per gli ospiti Costa; ma anche per assaporare il meglio delle eccellenze enogastronomiche locali.

Ad esempio a Marsiglia è previasta una visita esclusiva e riservata ad Aix-en-Provence, per scoprire gli scorci che ispirarono i quadri di Paul Cézanne, accompagnati da un fotografo National Geographic. E ancora un tour per scoprire i sapori della Provenza con un esperto enologo in due aziende vinicole con degustazione. A Palermo invece si può andare alla scoperta del Monte Pellegrino, definito da Goethe il più bel promontorio del mondo, con guida naturalistica e visita al Santuario di Santa Rosalia. A Barcellona è previsto un tour dedicato a Pablo Picasso, alle sue opere e ai luoghi che lo ispirarono con visita al museo a lui dedicato insieme all’esperta in Belle Arti. A Napoli, trekking sul Vesuvio con una guida vulcanologica. A Santorini una giornata in kayak e visita alle spiagge nere, bianche e rosse e alle grotte marine con snorkeling nelle acque del Mar Egeo.



Paola Trotta