Carnival Cruise Line: al via le crociere in Messico di Radiance

Carnival Cruise Line ha ufficialmente cambiato il nome della Carnival Victory in Carnival Radiance. La nave, come riportato da Travel Weekly, è arrivata alle fasi finali di un piano di restyling del valore di 200 milioni di dollari in corso a Cadice, in Spagna.

Radiance partirà da Cadice il 18 ottobre, iniziando un viaggio di sette settimane verso il suo porto di partenza a Long Beach, in California, con stop a Miami e transito del canale di Panama.

Il 13 dicembre, Carnival Radiance farà il suo debutto nel sud della California, dando il via a un programma annuale di crociere in Messico di tre e quattro giorni. Le crociere di tre giorni partiranno il venerdì e toccheranno Ensenada, in Messico, mentre le crociere di quattro giorni salperanno il lunedì toccando Ensenada e Catalina Island. Radiance è la terza nave di classe Destiny a subire una trasformazione e un cambio di nome. Nel 2013, Carnival Destiny è diventata Carnival Sunshine. Nel 2019, Carnival Triumph è diventata il Carnival Sunrise. Questo gruppo di navi fa parte della nuova classe Sunshine di Carnival.