Anche Carnival sceglie la linea dura: niente imbarco ai non vaccinati

Dopo Ncl, anche Carnival Cruise Line ha fatto una scelta drastica per garantire la sicurezza ai suoi passeggeri: quella di non imbarcare ospiti che non siano totalmente vaccinati.

Una politica adottata anche sulla scia dei requisiti richiesti da destinazioni come le Bahamas, che hanno optato per il divieto di sbarco ai non vaccinati a partire dal 3 settembre.

A partire dal 28 agosto e fino a ottobre, dunque, come spiega Travel Weekly per tutte le partenze dagli homeport dell’Atlantico e del Golfo saranno esentati dall’obbligo di vaccinazione solo i bambini sotto i 12 anni e gli adulti con una condizione medica che impedisca loro di immunizzarsi. Queste due categorie potranno dunque presentare all’imbarco il risultato negativo del test per il Covid-19, mentre invece tutti gli altri passeggeri dovranno aver completato il processo di vaccinazione.