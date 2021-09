Settemari dà ufficialmente il via all’estate. Quella del 2022. Il tour operator di casa Uvet, infatti, ha deciso di anticipare le vendite Mare Italia per la prossima stagione estiva, che sono ufficialmente aperte dal 15 settembre scorso.

Per la Summer 2022, quindi, sono già disponibili tutte le strutture a marchio Uvet Hotel Company del mare Italia e, in particolare, il Santo Stefano Resort & Spa di La Maddalena, il Baia dei Mulini Resort & Spa di Erice, l’Infinity Resort & Spa di Tropea, il Falconara Resort & Spa di Marina di Butera e il Mursia Resort & Spa di Pantelleria.



L’iniziativa è sostenuta dall’offerta Bambino Gratis disponibile per prenotazioni entro il 30 novembre sul SettemariPrime Santo Stefano, SettemariClub Baia dei Mulini e Settemari Balance Club Infinity Resort.



Le vendite sono aperte sia attraverso il booking telefonico sia mediante il booking online per le agenzie di viaggio “click & book”.