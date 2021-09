Settemari e la ‘Voucher last call’

“La battaglia per spingere il cliente a utilizzare il voucher è sempre attuale – commenta Martino Dotti (nella foto), sales manager di Settemari -. Abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Voucher last call’ con tre soluzioni possibili per le agenzie di viaggi. Per chi vuole partire in autunno a Fuerteventura regaliamo un’escursione al cliente finale e una supercommissione per l’agenzia di viaggi; per chi pensa già all’estate 2022 garantiamo medesimi prezzi e vantaggi dell’estate appena trascorsa, in più per il cliente la polizza assicurativa in regalo. Infine, se il cliente non vuole più partire diamo all’agenzia la possibilità di convertire il voucher in un credito su JumpTravel, da utilizzare subito”.