Italian Cruise Day, la decima edizione in programma a Savona

La decima edizione di Italian Cruise Day, forum annuale per il comparto crocieristico che porta la firma di Risposte Turismo patrocinato dal ministero del Turismo, si avvicina. L'appuntamento è per il 29 ottobre a Savona, a partecipare ospiti da tutta Italia per discutere insieme di diversi temi come fulcro di tavole rotonde e interventi.

L'apertura sarà incentrata sulla ripresa che porti e compagnie di crociera intraprenderanno nel 2022, un confronto a più voci sugli obiettivi da raggiungere e le possibili criticità da superare.

Si discuterà di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della crocieristica, così come di nuove soluzioni di promozione e vendita per conquistare il crocierista di domani.



"Italian Cruise Day festeggia i suoi primi dieci anni - commenta Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Un traguardo importante per un forum diventato negli anni il punto di riferimento per la cruise industry italiana". Punto importante sarà infine la presentazione della nuova edizione di Italian Cruise Watch, il rapporto realizzato da Risposte Turismo per approfondire i dati più rilevanti sul comparto crocieristico in Italia, le previsioni per l'anno venturo, una monografia dedicata alla 'nave del futuro' e un insight sugli itinerari e gli scali scelti dalle compagnie nel 2022. Gaia Guarino