Italian Cruise Day 2021: come partecipare all'evento

di Gaia Guarino

Mancano pochi giorni all'Italian Cruise Day 2021, evento dedicato ai professionisti dell'industria crocieristica nazionale, organizzato da Risposte Turismo e in calendario per il 29 ottobre presso il Palacrociere di Savona.

Il programma di giornata si arricchisce di tavole rotonde e interventi di esperti del comparto, un momento di incontro per guardare con fiducia alla ripartenza e individuare le soluzioni di promozione e vendita per raggiungere il crocierista del domani. Le sessioni si succederanno in plenaria o in parallelo coinvolgendo molti degli operatori impegnati in questo settore: sarà un modo smart per fare networking e sviluppare nuove opportunità di business.



Le iscrizioni a questa decima edizione del forum sono aperte, è possibile registrarsi cliccando qui.



Gaia Guarino