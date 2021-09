“Il Gran Premio di Monza, della scorsa settimana, è stata la dimostrazione che seppure con le regole da rispettare, si può tornare a godersi anche gli eventi”. Andrea Cani (nella foto), presidente di KKM Group, racconta così la ripartenza di uno dei segmenti del mercato che più ha sofferto in questi 18 mesi di pandemia.

“A Monza avevamo 300 ospiti per la nostra Formula 1 Experience, un successo che ci porta a pensare in maniera positiva al prossimo appuntamento con i Gran Premi che abbiamo in programma, quello con il GP di Abu Dhabi di dicembre, che abbiamo pensato in combinazione con la visita a Expo Dubai”.



Fra gli altri eventi in programma nel prossimo futuro, Cani enumera il MotoGp di Misano Adriatico del prossimo fine settimana, sul quale sta scommettendo “anche se il pubblico è molto diverso rispetto a quello della Formula 1” e poi il lavoro in corso per la Rider’s Cup di golf.



“Il problema principale per il nostro lavoro – conclude – è quello della perenne incertezza su cosa si potrà fare o meno nel prossimo futuro: noi non riusciamo a programmare e i clienti hanno molte remore nel prenotare”