KKM Group con il GP di Monza rilancia le sue Formula 1 Experiences

Ripartono dal Gran Premio di Monza le Formula 1 Experiences realizzate da KKM Group. Con l’evento sportivo che parte oggi e che si svolgerà durante tutto il weekend il gruppo guidato da Andrea Cani che ha l’esclusiva in Italia per i pacchetti Formula 1 Experiences torna in pista.

“Compatibilmente con il contingentamento delle presenze e con tutte le misure di sicurezza previste nel Paddock Club, nei Box e nelle altre location coinvolte, abbiamo sviluppato un’offerta di grande appeal che ci ha permesso di riallacciare i rapporti con operatori Mice, aziende e molte agenzie di viaggi - dice Cani -. In quest’ottica si inserisce il nostro impegno sui prossimi eventi del Mondiale, con particolare riferimento al GP di Abu Dhabi in programma il 12 dicembre al circuito di Yas Marina, sul quale abbiamo sviluppato una serie di proposte speciali, in collaborazione con il nostro tour operator Enjoy Destinations, rivenditore ufficiale di Expo Dubai 2020”.



Per quanto riguarda il GP di Abu Dhabi, infatti, sono previste tre diverse soluzioni: si parte da quella base, che prevede il posto riservato in tribuna, selfie con il trofeo, visita guidata della pista e hospitality, con possibilità di incontrare il pilota dell’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi.



In alternativa, la proposta “Champions Club Platinum”, valida per le giornate di qualifica e gara, prevede i posti nella Trackside Terrace con eccellente visuale sul circuito, VIP hospitality presso il Champions Club, cucina gourmet e bollicine delle Cantine Ferrari di Trento. Inclusi nel pacchetto anche la visita guidata al Paddock e gli incontri con un dirigente McLaren e altri personaggi chiave del mondo della F1.



“Le Formula 1 Experiences – prosegue Cani – sono studiate secondo un approccio modulare per adattarsi ad un pubblico trasversale, anche per quanto concerne la disponibilità di spesa: si spazia ad esempio dai posti in tribuna all’hospitality nelle scuderie McLaren o Red Bull all’interno del Paddock Club. L’attenzione ai dettagli, il glamour e la qualità dell’esperienza, rendono Formula 1 Experiences ideale anche per gli incentive”.



Tra le soluzioni “top di gamma” rientrano i pacchetti “Legend” che prevedono accoglienza nel Paddock Club, ingresso nelle aree riservate delle scuderie, visita dei box, tour nel backstage del circuito, interviste ai piloti e accesso alla cerimonia di premiazione.