Azamara riparte con le crociere fra le isole greche

Azamara ha festeggiato la sua prima crociera fra le isole greche con un evento a bordo di Azamara Quest a Rodi.

L’itinerario ‘Sulle origini di Zorba’ ha portato gli ospiti a Heraklion e a Myrtia per conoscere la vita di Nikos Kazantzakis, scrittore e filosofo cretese famoso per il suo romanzo, Zorba il greco. Azamara ha anche collaborato con Starboard Cruise Services per fornire un programma su misura per la destinazione.



Per poter effettuare la crociera in Grecia, gli ospiti e l'equipaggio devono essere completamente vaccinati almeno due settimane prima della partenza. Ogni ospite e membro dell'equipaggio viene inoltre sottoposto a test prima di salire a bordo della nave.