Azamara, 95 itinerari in Europa nel programma del 2023

Saranno 95 gli itinerari che Azamara effettuerà nei porti d’Europa nel 2023. La compagnia di crociere ha confermato il suo programma sul Vecchio Continente, che verrà effettuato sulle sue 4 navi, Azamara Pursuit, Azamara Quest e Azamara Journey a cui si aggiungerà Azamara Onward, che compirà la prossima primavera il suo viaggio inaugurale da Montecarlo a Venezia.

La compagnia toccherà 40 Paesi e 200 porti, con alcuni viaggi identificati come ‘country-intensive’, che dedicano più tempo a esplorare le singole destinazioni: i Paesi nei quali si svolgeranno questi itinerari saranno Spagna, Croazia, Italia, Norvegia e Scozia.



Azamara debutterà anche con un itinerario “Black Sea Intensive”, con Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania e Ucraina.



"L'implementazione nel 2023 segna una pietra miliare per il nostro marchio e le sue offerte uniche in Europa – dice il presidente della compagnia Carol Cabezas -.Quando navighiamo con Azamara, siamo spesso l'unica nave in porto e diamo agli ospiti la possibilità di seguire le orme della gente del posto con meno folla immergendosi nella cultura, nella storia e nei sapori autentici della destinazione”.