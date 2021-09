Regent Seven Seas lancia la nuova Seven Seas Grandeur

È in arrivo una nuova nave per Regent Seven Seas Cruises: si chiamerà Seven Seas Grandeur e il suo debutto è previsto per il mese di novembre del 2023 con una serie di viaggi neio Caraibi e nel Mediterraneo.

La Seven Seas Grandeur proporrà 15 categorie di suite, tra cui le rinnovate Regent Suites, Distinctive Suites, Spacious Suite, Deluxe Veranda e Veranda Suites nelle quali potranno accedere solo 750 ospiti. La nave offrirà inoltre escursioni a terra gratuite, voli di andata e ritorno in classe business su voli intercontinentali da e per gli Stati Uniti, cucina gourmet, bevande, intrattenimento, accesso illimitato a internet, mance prepagate e altro ancora.



“Siamo lieti di rivelare ulteriori caratteristiche dell'ultimo membro della flotta più lussuosa del mondo - ha detto il ceo di Regent Jason Montague (nella foto) -. In poco più di due anni, i viaggiatori di lusso avranno ancora più scelta di navi per esplorare il mondo”.



La nave avrà inoltre un nuovo design per i ristoranti Prime 7 e Chartreuse, oltre al rinnovamenti di Compass Rose e a un Observation Lounge ringiovanito.