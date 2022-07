Regent apre le vendite per i grand voyages 2024/2025

Quattro nuovi grand voyages per Regent: la compagnia ha aperto le vendite per gli itinerari 2024/2025 a bordo di Seven Seas Explorer, Seven Seas Mariner and Seven Seas Voyager. I tour si snoderanno tra Nord Europa, Mediterraneo, Asia e Africa.

Nel dettaglio, come riporta ttgmedia.com, la Grand Arctic Adventure con Seven Seas Mariner partirà da New York con una crociera di 84 giorni verso Barcellona. Il Grand Europan Sojourn invece prevede un viaggio di andata e ritorno a Lisbona da 79 notti attraverso il Nord Europa con la Seven Seas Voyager.



La Grand Asia Exlporation invece partirà a bordo di Seven Seas Explorer con un viaggio da 63 notti da Tokyo a Sidney. Infine la Grand Spice Route Quest partirà da Auckland per arrivare ad Atene, con scalo in Africa e in Asia, per un totale di 70 notti.