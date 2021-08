Hurtigruten, nel 2022 le spedizioni in Africa

Le Hurtigruten Expeditions arrivano in Africa. A partire dal 2022 la compagnia di crociere introdurrà le prime spedizioni nella parte occidentale del continente.

Gli itinerari, riporta Travel Weekly, partiranno da Dakar per toccare quattro Paesi: Capo Verde, Gambia, Guinea-Bissau e Senegal. Il viaggio durerà 13 giorni e sarà operato con la nave Ms Spitsbergen.



Nella stagione 2022/2023, Hurtigruten introdurrà anche una serie di itinerari con partenza dalle Canarie e da Madeira.



La prima partenza per l’Africa occidentale è fissata per il 27 novembre 2022.



Non si tratterà dell’unica novità prevista per il prossimo anno. Hurtigruten lancerà anche nuovi itinerari verso le Galapagos e le crociere ‘da Polo a Polo’.